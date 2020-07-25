Lexus выпустила «чёрную» спецверсию кроссовера Lexus NX

Премиальный бренд Lexus подготовил для гибридной версии кроссовера NX лимитированную версию, которую планируется выпустить тиражом не более 1 000 экземпляров.

Новинка получила название NX 300h F Sport Black Line Special Edition и стоит отметить, что модификацию F Sport гибридный вариант получил впервые.

Модификацию F Sport создали, чтобы подогреть интерес покупателей, так как гибридный кроссовер уже давно не получал обновления.

Она будет предлагаться даже после распродажи специальной версии. Такой вариант отличается спортивными элементами в салоне и экстерьере, а также спортивными настройками подвески.

Что касается специальной серии Lexus NX, то она выполнена в черном цвете с затемненными хромированными элементами экстерьера, черной решеткой радиатора, а также черной прострочкой деталей в салоне.

Кроме этого, NX 300h F Sport Black Line Special Edition доступна с расширенным списком оборудования и тремя вариантами окраса кузова, где помимо черного цвета предложат белый и синий.