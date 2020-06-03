Lexus NX доступен в России в новом исполнении Black Vision



Новинка получила приставку к названию Black Vision, и по сути отличается только расширенным списком доступного оборудования и черными элементами в экстерьере.

Так, например, решетку радиатора автомобиля затемнили, а на бампере появилась накладка F-SPORT.

Корпуса зеркал заднего вида выполнены в черном, а колесные диски размером 18 дюймов имеют темно-бронзовое исполнение.

Кроме этого, Lexus NX отличается шильдиками и надписями, указывающим на принадлежность к специальной версии.

Новую специальную версию на российском рынке оценили в 2 877 000 рублей.