Skoda обновила свои модели в России

Российский офис чешской марки провел небольшое обновление для автомобилей, представленных на рынке.

Изменений не произошло лишь у Октавии, которая в конце года должна в России появится после смены поколений. У оставшихся четырех моделей 2021 модельного года появился новый руль.

Теперь вместо трехспицевого рулевого колеса в автомобилях появился двухспицевый, как у обновленного Рапида.

У Skoda Karoq теперь имеется виртуальная панель приборов, мультимедийная система Bolero поколения MIB 3 с 8-дюймвым экраном, система выбора режима езды, а также камера заднего вида.

У Skoda Kodiaq появились новые функции в мультимедийной системе, включая функцию SmartLink, а она позволяет подключать устройства беспроводным способом.

Расширился и список доступного оборудования для Skoda Superb, для которого стала доступна камера кругового обзора, кнопка включения омывателя камеры заднего вида и дополнительный разъем USB-C у салонного зеркала заднего вида, предназначенный для подключения видеорегистратора.

Также изменения коснулись Skoda Rapid. Для него теперь предлагают центральный подлокотник спереди и появился датчик усталости водителя.