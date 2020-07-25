Renault подтвердила появление нового кросса Duster в РФ

Несколько дней назад стало известно, что компания Renault откладывает запуск нового Duster в России на неопределенный срок.

Информацию появившуюся в сети прокомментировали представители компании в общении с журналистами «За Рулем».

Renault подтвердила появление нового кросса Duster в России, опровергнув информацию об отмене запуска модели.

Было отмечено, что информация о запуске в августе не соответствует действительности, и в самой компании о сроках выхода новинки ранее не сообщали.

При этом представитель компании рассказал, что процесс подготовки идет по плану и никаких переносов не планируется.

Однако наряду с этим о предварительных сроках выхода кроссовера нового поколения по-прежнему не рассказывают.