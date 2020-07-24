Плановый корпоративный отпуск на «АвтоВАЗе» продлится три недели.
АвтоВАЗ уходит в корпоративный отпуск с 27 июня
Как сообщили «Автовести», АвтоВАЗ уходит в корпоративный отпуск с 27 июня. Отпуск продлится до 16 августа.
Производственные площадки LADA Ижевск и LADA Запад Тольятти в указанный период тоже будут находиться в простое.
Сообщается, что компания заранее пополнила складские запасы, поэтому дефицита автомобилей наблюдаться не будет.
В период простоя на предприятиях проведут необходимые ремонтные работы, а еще в этот период будет произведена плановая модернизация оборудования.
Как ранее сообщалось, российский автогигант в прошлом месяце реализовал 28 020 автомобилей Лада, что оказалось на 9% меньше, чем годом ранее.
Комментарииcomments powered by HyperComments