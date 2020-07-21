«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под маркой Lada

В модельному ряду российской марки Lada снова появился внедорожник Niva, который ранее был представлен в нашей стране под маркой Шевроле.



Этот внедорожник ранее встал на конвейер предприятия в Тольятти и получил шильдики и решетку радиатора от Лад.

Сегодня полноценный владелец модели Niva – АвтоВАЗ официально объявил о старте продаж LADA Niva, практически не отличающейся от версии, которая продавалась под американским брендом.

Оценили LADA Niva в 726 000 рублей минимум. В этом внедорожнике предлагается обогрев лобового стекла и передних сидений, датчики парковки, система Эра Глонасс, подушки безопасности, ABS, камера заднего вида и многое другое.

В модификации Off-road, оцененной от 812 тыс. рублей дополнительно появится пластиковый обвес, шноркель и внедорожные шины.