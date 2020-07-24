Илон Маск анонсировал две новые модели от Tesla

Глава американской компании Tesla Илон Маск в рамках отчетной конференции рассказал о планах по выпуску новых моделей.

Как оказалось, в компании планируют пополнить модельный ряд двумя новинками.

Подробности о проектах не разглашаются, но известно, что один электрокар будет компактным, а второй новинкой станет электромобиль повышенной вместимости.

Одна из новых моделей уже разрабатывается, причем ее созданием занимаются на китайском предприятии Gigafactory 3.

О второй новинке информации нет, но некоторые источники утверждают, что речь идет о 12-местном фургоне, который создается для передвижения по подземным тоннелям The Boring Company.

Предварительные сроки выхода новых электрокаров пока не называют.