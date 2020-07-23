О внедорожных возможностях нового Kia Sorento рассказала Kia

Управление трансмиссией в Sorento будет осуществляется через шайбу Mode Select, расположенную на центральной консоли. Водитель сможет выбрать режим движения Mud (Грязь), Snow (Снег) и Sand (Песок).

В зависимости от выбранного режима, система сама будет регулировать крутящий момент ДВС, распределять усилие между колесами и автоматически выбирать нужную передачу.

Разработчики Mode Select адаптировали как для роботизированной коробки передач, которая будет доступна с дизельным мотором, так и для гидромеханического «автомата», но он будет установлен только с гибридной силовой установкой.

Новая система движения будет доступна и на российских автомобилях. Цены и комплектации Kia Sorento станут известны ближе к старту продаж.