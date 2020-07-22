Новый кроссовер чешской марки был замечен во время тестирования и уже известно, что некоторые дизайнерские решения модель позаимствует от немецкого ID.4.



Сегодня Skoda опубликовала тизер своей новинки, которая станет конкурентом недавно представленному Nissan Ariya.

Вместе с тизером компания анонсировала и презентацию электрического кроссовера, который на рынке будет продаваться под названием Enyaq iV.

Skoda представит 1 сентября конкурента Nissan Ariya, а презентация будет проходить в Праге. Уже известно, что новый электрокар будет создан на платформе MEB от Volkswagen.

Он будет представлен с одним электромотором на задней оси, мощность которого в зависимости от версии составит 148, 179 и 204 л.с.

Полноприводные модификации с двумя электродвигателями получат мощность 265 и 306 л.с. Запас хода автомобиля будет от 360 до 500 км.

Skoda Enyaq iV встанет на конвейер в конце года, а его продажи планируют начать в начале следующего года.