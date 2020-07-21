Renault перенесла в России премьеру нового Renault Duster

Об этом сообщили в сообществе AvtoVAZ News, где было указано, что запуск сборки кроссовера на московском заводе «Рено Россия» должен был состояться в августе, но из-за пандемии производство решили перенести на неопределенный срок.

Стоит отметить, что данную информацию никто из представителей Renault пока не прокомментировал, поэтому относиться к ней серьезно не стоит.

Сейчас в России Duster доступен только первой генерации с 1,6 и 2,0-литровыми моторами мощностью 114 и 143 л.с. Также кроссовер предлагают с 1,5-литровым дизельным агрегатом мощностью 109 л.с.