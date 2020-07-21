Audi отзывает в России свыше 1,3 тыс. автомобилей

Российское подразделение немецкой марки на территории РФ проведет отзывную кампанию, в рамках которой на сервис попадут владельцы моделей Audi A4, A5, A6, Q5.

В общей сложности, как сообщил 21 июля Росстандарт, Audi отзовет в России свыше 1,3 тыс. своих автомобилей.

Речь идет о 1 346 легковушках компании, которые были проданы в период с 2018 по 2020 годы. В указанных автомобилях требуется замена стартер-генератора.

Есть вероятность, что в стартер-генератор попадет влага, что может стать причиной перегрева или даже возгорания. Все работы в рамках отзыва проведут бесплатно.