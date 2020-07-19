Удорожание автомобиля на российском рынке составило 1,0-1,3% и происходит уже не впервые.

АвтоВАЗ снова повысил цены на внедорожник Chevrolet Niva в РФ и на этот раз все комплектации модели стали дороже на 9 тыс. рублей.

На такую же сумму внедорожник стал дороже в конце мая. В июле снова произошло подорожание и теперь Chevrolet Niva оценен в 695 000 рублей минимум.

Самые дорогие версии автомобиля LEM и LEM Camouflage обойдутся покупателям в 869 000 и 879 000 рублей соответственно, передает «Цена Авто».

Между тем напомним, что уже скоро в продаже появится Niva с шильдиком LADA. Производство такого внедорожника уже стартовало, но стоимость его пока не объявлена.