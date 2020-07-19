С начала года продажи автомобилей российского бренда показывают падение, что связано с уходом марки с европейского рынка.

Отрицательная динамика продаж наблюдается шесть месяцев подряд и июнь не стал исключением.

Продажи автомобилей Lada в Европе в июне упали на 11,7%, когда было реализовано всего 308 машин. За период с начала года объёмы реализованных Лад составили 1 146 шт., что на 51,3% меньше.

Напомним, что «АвтоВАЗ» покинул европейский авторынок из-за несоответствия машин действующим экостандартам.

При этом вазовцы не навсегда покинули этот рынок и со временем вернутся в Европу, но только, когда доработают свои модели под жесткие экологические стандарты.