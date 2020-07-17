BMW начала продавать в России новый Mini Countryman

Презентация автомобиля для российского рынка состоялась в июне, а теперь он стал доступен для заказа.



При этом производство нового Mini Countryman для нашей страны запланировано ближе к началу осени. Для заказа предлагают модель в четырех уровнях оснащения по цене от 2,2 млн рублей.

За эти деньги Mini Countryman будет предложен с полуторалитровым бензиновым ДВС с отдачей 136 л.с. и семискоростным автоматом с двумя сцеплениями, передающим крутящий момент на переднюю ось.

В списке оснащенности предложат колесные диски на 16 дюймов, тканевую обивку салона, динамический круиз-контроль, радиоприемник MINI и другое.

Отдельно стоит отметить, что все представленные версии нового Mini Countryman не зависимо от комплектации будут иметь автоматические трансмиссии и систему старт-стоп.

В базовом исполнении будут адаптивные светодиодные фары, светодиодные противотуманные фары, подогрев лобового стекла, климат-контроль на две зоны, кожаный руль, сидение водителя и переднего пассажира с подогревом и многое другое.

Вторая по уровню оснащенности комплектация получила ценник 2,5 млн рублей и в ней уже будет доступна полноприводная система, дизельный 150-сильный двигатель и 8-ступенчатый автомат.

Третья комплектация — MINI Countryman Cooper S ALL4 обойдется покупателям в 2 625 000 рублей. В ней будет бензиновый 2,0-литрвый агрегат мощностью 192 л.с., полный привод и 8-скростная автоматическая КП.

Самая дорогая модификация JCW MINI Countryman JCW ALL4 получила 306-сильный двигатель, а также полный привод и такую же КП, как и в предыдущих комплектациях.

При этом стоимость такого варианта составит 3,15 млн рублей. Эта модель будет отличаться наличие спортивных элементов и настроек подвески.