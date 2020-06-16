Российский офис компании BMW провел презентацию нового MINI Countryman, который скоро появится в продаже с четырьмя силовыми установками на выбор.
BMW представила в России новый MINI Countryman
Для MINI Countryman в России заявлены три бензиновых и один дизельный моторы, а среди трансмиссий будет только 8-ступенчатая трансмиссия Steptronic.
Внешне обновленный автомобиль отличается измененными бамперами, а также решеткой радиатора, в которой появилась хромированная рамка, а сама она имеет шестиугольную форму.
Если говорить об изменениях в салоне, то теперь для всех версий автомобиля будет предложена кожаная отделка нижней передней панели и дверей, климат-контроль и спортивный кожаный руль.
Кроме этого, в списке доступного оборудования будут светодиодные фары головного света с функцией поворотного света.
Опционально предложат адаптивные светодиодные фары. Еще стоит отметить появление новых двух вариантов окраса в моторной гамме, а это White Silver и Sage Green.
Опционально будут доступны колесные диски на 17 и 19 дюймов, а также цифровая панель и мультимедийная система.
Стоимость и комплектации автомобиля пока не раскрывают.