BMW представила в России новый MINI Countryman

Российский офис компании BMW провел презентацию нового MINI Countryman, который скоро появится в продаже с четырьмя силовыми установками на выбор.

Для MINI Countryman в России заявлены три бензиновых и один дизельный моторы, а среди трансмиссий будет только 8-ступенчатая трансмиссия Steptronic.

Внешне обновленный автомобиль отличается измененными бамперами, а также решеткой радиатора, в которой появилась хромированная рамка, а сама она имеет шестиугольную форму.

Если говорить об изменениях в салоне, то теперь для всех версий автомобиля будет предложена кожаная отделка нижней передней панели и дверей, климат-контроль и спортивный кожаный руль.

Кроме этого, в списке доступного оборудования будут светодиодные фары головного света с функцией поворотного света.

Опционально предложат адаптивные светодиодные фары. Еще стоит отметить появление новых двух вариантов окраса в моторной гамме, а это White Silver и Sage Green.

Опционально будут доступны колесные диски на 17 и 19 дюймов, а также цифровая панель и мультимедийная система.

Стоимость и комплектации автомобиля пока не раскрывают.