

В этом месяце марка раскрыла некоторые технические характеристики новинки, о чем портал «ТвоёАвто» писал ранее.

Недавно Chery представила для России интерьер кроссовера Tiggo 7 Pro, распространив официальные фотографии. Уже не секрет, что новинка в нашей стране будет представлена в трех комплектациях.

Судя по опубликованным изображениям, в списке оснащенности кроссовера будет присутствовать виртуальная панель приборов с экраном на 7 дюймов, мультимедийная система с 10,25-дюймовым экраном, сенсорная панель управления климатом, а также система кругового обзора, атмосферная подсветка, система очистки воздуха в салоне, сидения с регулировкой и боковой поддержкой и многое другое.

Официальные продажи Tiggo 7 Pro должны стартовать до конца лета.