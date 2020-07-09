Chery назвала характеристики кроссовера Tiggo 7 Pro для России

Китайская компания рассказала, с какой силовой установкой поступит в продажу новый кроссовер Tiggo 7 Pro.



В России старт продаж новинки состоится до конца лета. Ближе к началу продаж автопроизводитель обещает объявить стоимость кроссовера и раскрыть его комплектации.

Как пишет gazetadaily.ru, Tiggo 7 Pro для российского рынка будет предложен с полуторалитровым турбированнмы двигателем. Мощность бензиновой установки составит 147 лошадиных сил, а показатель крутящего момента будет равен 210 Нм.

Работать агрегат будет на бензине АИ-92 в паре с вариатором CVT25. В такой версии автомобиль разгонится до первой сотни за 9,8 секунды, а максимальная скорость будет ограничена электроникой на отметке 186 км/ч.

Что касается расхода топлива, то заявлено, что потребление составит 8.2 литра на 100 км пути в смешанном цикле.

Кроме этого, уже известно, что новый Chery Tiggo 7 Pro предложат в трех комплектациях. От обычного Tiggo 7 версия с приставкой к названию Pro отличается увеличенными габаритами, которые составляют: 4 500/1 842/1 746 мм. Колесная база составляет 2 670 мм.

Уже известно, что новый Chery Tiggo 7 Pro в России получит цифровую панель приборов, беспроводную зарядку для смартфонов, а также джойстик трансмиссии и многое другое.