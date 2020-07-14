«АвтоВАЗ» из-за дефекта отзывает 122 автомобиля Lada Granta

О возможном дефекте в 122 автомобилях Lada Granta сообщили журналисты портала «Лада.Онлайн», которые ссылаются на оказавшееся в их распоряжении предписание компании.

Стоит отметить, что сам «АвтоВАЗ» об отзывной кампании официально не объявлял.

Что касается документа, то в нем говорится, что в случае обнаружения некачественного сварного шва, дилеры обязуются заменить площадку АКБ в сборе (артикул 21900-8403400-00) на новую.

В непроданных автомобилях проведут проверку в первую очередь.