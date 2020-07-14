В России автопроизводитель регулярно и постепенно увеличивают стоимость своих автомобилей, официально представленных на рынке.



Некоторые компании регулярно переписывают ценники, а другие – реже. Так, Suzuki повысила цены на весь свой модельный ряд в России на 1,6-3,2% в зависимости от модели и ее комплектации.

В денежном выражении ценники стали больше на 30-50 тыс. рублей.

Больше всех прибавил в цене внедорожник Jimny, который теперь продается по цене от 1 589 000 до 1 799 000 рублей.

На 30 тыс. рублей стали дороже SX4 и Vitara, а также модель Vitara.

Стоит отметить, что последний раз компания переписывала цены на некоторые свои автомобили в марте.