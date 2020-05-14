20-тысячный кроссовер Suzuki Vitara продали в России

Компания Suzuki отчиталась о продаже юбилейного экземпляра кроссовера Vitara на российском рынке.



В нашей стране автопроизводитель реализовал 20-тысячный кроссовер, а такого результата удалось достичь с 2015 года.

В начале прошлого года, напомним, в России стартовали продажи обновленной версии кроссовера. Она представлена в 3 комплектациях по цене от 1 149 000 рублей.

Моторная гамма кроссовера представлена 1,6 и 1,4-литровыми агрегатами. Первый имеет мощность 117, а второй 140 лошадиных сил.

Среди трансмиссий доступна пятискоростная механическая или шестиступенчатая автоматическая коробки передач, которые работают с передне- и полноприводными системами.

В начальной версии для Suzuki Vitara предлагается 7 подушек безопасности, система помощи на подъеме и другое.