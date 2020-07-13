Автопроизводители в России постепенно и регулярно меняют ценники на свои автомобили, представленные в стране.
Названы топ-5 самых бюджетных иномарок в России в 2020 году
При этом самой доступной моделью на рынке остается отечественная Лада Гранта. Список самых дешевых иномарок в целом тот же, но стоимость машин уже изменилась.
Так, возглавляют ТОП-5 самых бюджетных иномарок в России в 2020 году Datsun on-DO и Datsun mi-DO.
Эти автомобили скоро покинут российский авторынок, но пока они все еще представлены в автосалонах и их стоимость составляет 516 000 и 539 000 рублей минимум.
Следующие две модели в списке — Седан Logan и хетчбэк Sandero. Они продаются на российском рынке по цене от 625 000 рублей за базовую комплектацию.
На пятой строчке оказывается Kia Picanto с ценником от 710 тыс. рублей.
Составлен топ-5 надежных полноприводных кроссоверов до 500 тыс. рублей
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