Названы топ-5 самых бюджетных иномарок в России в 2020 году

Автопроизводители в России постепенно и регулярно меняют ценники на свои автомобили, представленные в стране.

При этом самой доступной моделью на рынке остается отечественная Лада Гранта. Список самых дешевых иномарок в целом тот же, но стоимость машин уже изменилась.

Так, возглавляют ТОП-5 самых бюджетных иномарок в России в 2020 году Datsun on-DO и Datsun mi-DO.

Эти автомобили скоро покинут российский авторынок, но пока они все еще представлены в автосалонах и их стоимость составляет 516 000 и 539 000 рублей минимум.

Следующие две модели в списке — Седан Logan и хетчбэк Sandero. Они продаются на российском рынке по цене от 625 000 рублей за базовую комплектацию.

На пятой строчке оказывается Kia Picanto с ценником от 710 тыс. рублей.