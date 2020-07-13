Составлен топ-5 надежных полноприводных кроссоверов до 500 тыс. рублей

Российские эксперты подготовили рейтинг лучших кроссоверов с полным приводом, среди представленных на вторичном рынке в ценовом сегменте до 500 тыс. рублей.

Список лучших моделей подготовили эксперты «Российской газеты». Так, на первой строчке оказался кроссовер Toyota RAV4 второго поколения, причем лучше всего выбирать полноприводные версии модели с 2,0 и 2,4-литровыми ДВС, работающими с «автоматами».

При этом вариант с 1,8-литровой установкой советуют избегать. На втором месте находится Suzuki Grand Vitara, а выбирать можно версии с 2,0 и 2,4-литровыми установками.

В тройке рейтинга топ-5 надежных полноприводных кроссоверов до 500 тыс. рублей оказался Hyundai Santa Fe.

За указанную сумму предлагают выбирать модель первой генерации с 2,4 и 2,7-литровыми двигателями, а также рассматривать версии, снащенные четырехскоростным автоматом.

Следующим в рейтинге оказался Mitsubishi Outlander с механической КП или вариатором, а также с двигателями объёмом 2,0 и 2,4 литра.

Ну и замыкает рейтинг модель Renault Duster. Этот полноприводный кроссовер можно выбирать с мотором объёмом 2,0 и 1,6 литра, при этом рассматривать варианты с автоматической КП не стоит.