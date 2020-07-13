Российские эксперты подготовили рейтинг лучших кроссоверов с полным приводом, среди представленных на вторичном рынке в ценовом сегменте до 500 тыс. рублей.
Составлен топ-5 надежных полноприводных кроссоверов до 500 тыс. рублей
Список лучших моделей подготовили эксперты «Российской газеты». Так, на первой строчке оказался кроссовер Toyota RAV4 второго поколения, причем лучше всего выбирать полноприводные версии модели с 2,0 и 2,4-литровыми ДВС, работающими с «автоматами».
При этом вариант с 1,8-литровой установкой советуют избегать. На втором месте находится Suzuki Grand Vitara, а выбирать можно версии с 2,0 и 2,4-литровыми установками.
В тройке рейтинга топ-5 надежных полноприводных кроссоверов до 500 тыс. рублей оказался Hyundai Santa Fe.
За указанную сумму предлагают выбирать модель первой генерации с 2,4 и 2,7-литровыми двигателями, а также рассматривать версии, снащенные четырехскоростным автоматом.
Следующим в рейтинге оказался Mitsubishi Outlander с механической КП или вариатором, а также с двигателями объёмом 2,0 и 2,4 литра.
Ну и замыкает рейтинг модель Renault Duster. Этот полноприводный кроссовер можно выбирать с мотором объёмом 2,0 и 1,6 литра, при этом рассматривать варианты с автоматической КП не стоит.