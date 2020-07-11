Специалисты в России рассказали о типичных ошибках, которые совершают автомобили при эксплуатации или обслуживании кондиционеров в машине.
Названы пять «убивающих» кондиционер автомобиля ошибок
Пять главных ошибок, «убивающих» кондиционер автомобиля назвали специалисты «Российской газеты».
На первом месте составленного списка оказалось редкое использование кондиционера по причине желания сэкономить на топливе летом или из-за его ненадобности зимой.
Но как говорят эксперты, периодически включать кондиционер нужно, так как его простои могут провоцировать поломки.
Он должен работать, а для того, чтобы избежать поломок и проблем, советуют раз в месяц минимум включать его хотя бы на 30 минут.
Это необходимо делать не зависимо от времени года, так как в противном случае прокладки, которых очень много в соединениях труб и шлангов, начнут пропускать хладагент.
Последний обходится недешево. С другой стороны из-за отсутствия смазки начинают выходить из строя узлы компрессора.
Второй типичной ошибкой водителей назвали игнорирование утечки хладагента, так как это может указывать на механические повреждения радиатора охлаждения или трубопроводов.
В конечном итоге это может привести к дорогостоящему ремонту или замене кондиционера. Кроме этого, не рекомендуют автомобилистам игнорировать посторонние шумы из кондиционера, так как это может указывать на изношенный компрессор.
В какой-то момент существует вероятность того, что шкив компрессора заклинит и может стать причиной повреждений в моторном отсеке.
Ну и наконец пятым советом от экспертов становится регулярное обслуживание кондиционера. Система кондиционирования требует обслуживания.
В автомобилях фильтры рекомендуют менять каждые 15-20 тыс. км пробега, а также обязательно мыть радиатор кондиционера и проводить чистку системы специальными аэрозолями, которые предотвратят распространение бактерий.