Названы пять «убивающих» кондиционер автомобиля ошибок

Специалисты в России рассказали о типичных ошибках, которые совершают автомобили при эксплуатации или обслуживании кондиционеров в машине.

Пять главных ошибок, «убивающих» кондиционер автомобиля назвали специалисты «Российской газеты».

На первом месте составленного списка оказалось редкое использование кондиционера по причине желания сэкономить на топливе летом или из-за его ненадобности зимой.

Но как говорят эксперты, периодически включать кондиционер нужно, так как его простои могут провоцировать поломки.

Он должен работать, а для того, чтобы избежать поломок и проблем, советуют раз в месяц минимум включать его хотя бы на 30 минут.

Это необходимо делать не зависимо от времени года, так как в противном случае прокладки, которых очень много в соединениях труб и шлангов, начнут пропускать хладагент.

Последний обходится недешево. С другой стороны из-за отсутствия смазки начинают выходить из строя узлы компрессора.

Второй типичной ошибкой водителей назвали игнорирование утечки хладагента, так как это может указывать на механические повреждения радиатора охлаждения или трубопроводов.

В конечном итоге это может привести к дорогостоящему ремонту или замене кондиционера. Кроме этого, не рекомендуют автомобилистам игнорировать посторонние шумы из кондиционера, так как это может указывать на изношенный компрессор.

В какой-то момент существует вероятность того, что шкив компрессора заклинит и может стать причиной повреждений в моторном отсеке.

Ну и наконец пятым советом от экспертов становится регулярное обслуживание кондиционера. Система кондиционирования требует обслуживания.

В автомобилях фильтры рекомендуют менять каждые 15-20 тыс. км пробега, а также обязательно мыть радиатор кондиционера и проводить чистку системы специальными аэрозолями, которые предотвратят распространение бактерий.