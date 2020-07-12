На изменение цен обратили внимание специалисты сайта «Цена Авто», которые продолжают мониторинг автомобильного рынка.

Как выяснили эксперт, Porsche в России повысила цены на модели 718 Boxster и Cayman. В процентном соотношении удорожание составило 1,1-1,9%, а в денежном – 70-92 тыс. рублей в зависимости от модели и ее комплектации.

Теперь цены на Porsche 718 Boxter варьируются от 4,33 до 6,03 млн рублей, а Porsche 718 Cayman обойдется от 4,25 до 6,97 млн рублей.