Porsche в России начала продажи новых Cayenne GTS и Cayenne GTS Coupе

Кроссоверы на российском рынке стали доступны для заказа, о чем 15 июня объявило российское подразделение компании.

Кроссовер Cayenne GTS оценили от 7 990 000 рублей, а версия Cayenne GTS Coupе обойдется в 8 650 000 рублей. Новые кроссоверы получили трубированый двигатель с 8 цилиндрами объёмом 4,0 литра.

Его мощность составляет 460 лошадиных сил, а показатель крутящего момента равен 620 Нм. В паре с силовой установкой работает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач.

Автомобили с таким силовым агрегатом ускоряются до первой сотни за 4,5 секунды, но это с пакетом Sport Chrono. Максимальная скорость моделей ограничена электроникой на отметке 270 км/ч.

Cayenne GTS и Cayenne GTS Coupе оснащены спортивной выхлопной системой, а также заниженную на 20 мм подвеску.

Также стоит отметить наличие 21-дюймовых колесных дисков, черного цвета, светодиодных фар, а также ряда элементов в черном исполнении.

Источник: Автовести.