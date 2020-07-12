Geely вывела на тесты новую модификацию кроссовера Icon

Китайская компания намерена расширить список модификаций своей новинки, которая впервые была представлена в прошлом году.



Недавно китайские шпионы заметили на тестировании Icon в новом исполнении. В частности, была замечена версия с подзаражаемой гибридной установкой.

Судя по распространенным в сети снимкам, такой кроссовер будет немного отличаться внешне от стандартной версии.

Например, у автомобиля будет измененная решетка радиатора, а также оптика. Что касается силовой установки, то она будет основана на 1,5-литровом ДВС, дополненном электродвигателем.

Суммарная отдача установки составит 258 лошадиных сил, а только на одной электротяге кроссовер проедет 50 км. О стоимости и сроках выхода подзаряжаемого Icon информации пока нет.