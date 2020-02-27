Китайская компания еще в прошлом месяце заявляла, что может выпустить автомобиль, который будет иметь защиту от коронавируса.
Geely выпустила кроссовер Geely Icon с «защитой от коронавируса»
27.02.2020 20:40
14 0
Теперь компания официально представила такой автомобиль и им оказалась версия нового кроссовера Geely Icon.
Защита заключается в особой климатической системе, способной предотвратить попадание в салон вредных бактерий и вирусов.
Такой кроссовер уже предлагается для продажи в Китае, наряду с обычной версией. Новинку оценили в 115 800 юаней минимум, а это около 1,05 млн рублей.
Как сообщили в компании, на модель уже оформлено более 30 тыс. заказов. Geely Icon разрабатывался совместно с международной командой из Калифорнии, Барселоны и Шанхая.
Комментарииcomments powered by HyperComments