Geely выпустила кроссовер Geely Icon с «защитой от коронавируса»

Китайская компания еще в прошлом месяце заявляла, что может выпустить автомобиль, который будет иметь защиту от коронавируса.



Теперь компания официально представила такой автомобиль и им оказалась версия нового кроссовера Geely Icon.

Защита заключается в особой климатической системе, способной предотвратить попадание в салон вредных бактерий и вирусов.

Такой кроссовер уже предлагается для продажи в Китае, наряду с обычной версией. Новинку оценили в 115 800 юаней минимум, а это около 1,05 млн рублей.

Как сообщили в компании, на модель уже оформлено более 30 тыс. заказов. Geely Icon разрабатывался совместно с международной командой из Калифорнии, Барселоны и Шанхая.