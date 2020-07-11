Опубликованы данные по продажам новых автомобилей чешской марки на территории РФ в июне.



В отчетный период Skoda на российском рынке было продано 7 282 автомобиля, а этот результат оказался на 3% лучше, чем годом ранее.

При этом за первое полугодие продажи показывают снижение. Объёмы реализованных машин Skoda с начала года составили 34 217 шт., что на 14% меньше.

Skoda Karoq стал бестселлером бренда в России в июне, который разошелся тиражом в количестве 1 737 экземпляров.

Модель Octavia стала второй по популярности с результатом 1 726 проданных штук, что хуже на 21%.

Третьей самой продаваемой моделью чешской компании стала модель Rapid второй генерации – 1 533 ед.