Skoda в России начала продажи полноприводного Skoda Karoq

Российское подразделение чешской компании объявило о старте приема предварительных заказов на новую версию кроссовера Skoda Karoq.



Теперь этот кроссовер можно заказать в проноприводной комплектации по цене от 1 468 000 рублей.

Полноприводный вариант автомобиля будет отличаться увеличенными на 4 мм дорожным просветом, колесными дисками на 18 дюймов, которые являются опциональными, а также наличием функции Auto Hold с базовой комплектации.

Еще в новом исполнении автомобиля спинки задних сидений складываться в ровный пол.

Полный привод будет доступен для кроссовера с 1,4-литровым 150-сильным двигателем, работающим в паре с шестискоростным роботом DSG.