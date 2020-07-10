В Белоруссии стартовал выпуск дизельных моторов для ГАЗ и УАЗ

На территории Белоруссии начали выпускать дизельные силовые установки, предназначенные для автомобилей УАЗ и коммерческих моделей ГАЗ.

Сборка двигателей стартовала на Минском моторном заводе, где организовали выпуск новой модели дизельных моторов 4DTI. Новинку будут устанавливать во внедорожники Ульяновского автозавода и в ГАЗели. Новый двигатель был показан дважды.

Первый раз показ проходил в 2015 году, а затем его продемонстрировали в Москве в 2018 году. Модель представляет собой 2,1-литровый рядный двигатель с четырьмя цилиндрами.

Его мощность может варьироваться от 74 до 140 лошадиных сил, а показатель крутящего момента от 235 до 330 Нм.

Отмечается, что изготовлением блока цилиндров, коленвала, распредвала ММЗ занимается самостоятельно, тогда как топливная аппаратура приобретается у фирмы из Чехии Motorpal.

Новый двигатель для начала будут предлагать только на вторичном рынке, тогда как для первичного рынка эту силовую установку доработают под стандарты Евро-5.