АвтоВАЗ запатентовал новый руль для Lada



В частности, в базе Федерального института промышленной собственности опубликовали изображения двух вариантов руля.

Заявка на патент была подана еще в конце прошлого года, но в базе информация появилась только в этом году.

Один из патентов описывает руль с четырьмя кнопками справа и это по всей видимости руль для базовых версий автомобиля.

Более дорогие комплектации получат руль с 18 переключателями, в числе которых отвечающие за громкую связь, управлением круиз-контроля и другими функциями.

Предполагается, что новый руль может получить обновленная Веста. Также автопроизводитель запатентовал и накладку селектора автоматическая коробки передач, но эта деталь не является новой, так как ее уже используют в Вестах, оснащенных вариатором.

Между тем сегодня еще сообщалось о начале производства Нивы под брендом Лада.