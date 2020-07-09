Рассекречен салон нового поколения внедорожника Ford Bronco

Ford Bronco на рынке должен составит конкуренцию легендарному рамному Jeep Wrangler, у которого за всю историю модели появилось огромное количество поклонников.

Презентация возрожденного Ford Bronco запланирована на 13 июля. Сейчас американский автопроизводитель каждый день в Сети опубликовывает новый тизер, посвященный внедорожнику.

Благодаря фотошпионам стало известно, как будет выглядеть салон нового автомобиля. Фотографии конечно не раскрывают всех подробностей нового автомобиля, но главные новшества рассмотреть можно.

Как пишет портал «Автовести», в салоне Ford Bronco установят большой экран мультимедийной системы, над которым в ряд размещены механические кнопки, а еще блок с кнопками есть над салонным зеркалом.

Предположительно, на этом блоке можно будет управлять дополнительными опциями.

Bronco на рынке будет предлагаться в разных модификациях среди которых будет версия для бездорожья с дополнительными режимами.