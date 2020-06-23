Новые Ford Bronco и Bronco Sport засветились без камуфляжа

Презентация возрожденного внедорожника и его спортивной версии состоится уже в следующем месяце.



Американская компания активно готовит новинки к премьере и проводит рекламные съемки. На одной из них фотошпионам и удалось сфотографировать внедорожники.

Ford Bronco и Bronco Sport засняли без камуфляжа, и теперь их внешность не является секретом. Напомним, что премьера автомобилей состоится 9 июля.

Обычный Bronco создают на платформе от пикапа Ranger. В моторной гамме будут доступны 2,3 и 2,7-литровые установки мощностью 270 и 325 л.с.

Среди трансмиссий предложат девятискоростной автомат или семиступенчатую механическую КП.

Что касается Bronco Sport, то в его основе расположится платформа Escape, а среди двигателей в линейке будет 1,5 и 2,0-литровые ДВС.

В продаже новинки появятся в следующем году, а их серийное производство организуют на предприятии в Мичигане.