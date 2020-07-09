В Tesla заявили о скором появлении автомобиля с автопилотом 5-го уровня

Американская компания уже скоро может выпустить электромобиль, который будет способен передвигаться без участия водителя.

О скором появлении автомобиля с автопилотом 5-го уровня рассказал глава Tesla Илон Маск. По его словам, уже в этом году им удастся создать базовый комплекс систем.

Пока же электромобили бренда имеют технологии расширенной автоматизации, а точнее оснащены функцией автопилота, функционал которого намерено ограничен из-за законов.

Кроме этого, Маск поблагодарил китайских специалистов, которые помогают в разработке новых систем охлаждения. Последние позволят устанавливать в автомобилях более совершенные компьютеры.