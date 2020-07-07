Ассоциация Европейского бизнеса опубликовала отчет по продажам новых легковушек и LCV в России за прошлый месяц.

Как сообщили специалисты, в РФ продажи новых легковых машин и LCV в июне снизились на 14,6% и составили 635 959 проданных экземпляров.

Ранее эксперты прогнозировали, что рынок восстановится и продажи окажутся на прошлогоднем уровне, но на деле оказалось не так.

Тем не менее за счет мер по поддержке автопрома со стороны государства, падение рынка оказалось не настолько сильным, как это было месяцами ранее.

Что касается самых продаваемых автомобилей, то лидирует на рынке российский бренд Лада с показателем 28 020 ед., что на 9% меньше. KIA стала второй по продажам и первой среди иномарок. Таких автомобилей россияне купили 17 007 шт., что на 12% меньше.

Hyundai стал третьим с показателем 13 373 ед. (-18%), а на четвертой и пятой строчке еще расположились Renault и Volkswagen.

Их результаты 10 704 и 7 553 ед. соответственно. В десятке самых востребованных автобрендов еще оказались Toyota (7364 ед., -14%), Skoda (7282 ед., +3%), Nissan (4267 ед., -22%), ГАЗ (3760 ед., -22%) и УАЗ (2770 ед., -12%).