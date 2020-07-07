Китайская компания опубликовала данные по продажам своих смартфонов на российском рынке за первый месяц лета.

В отчетный период, российскому подразделению бренда удалось нарастить продажи. Согласно обнародованным данным, компания Chery в июне увеличила продажи в России на 28%, когда было реализовано 659 новых автомобилей.

Положительная динамика продаж наблюдается и по итогам первого полугодия. В отчетный период бренд реализовал 2 887 новых машин, что на 4% больше.

Самым востребованным автомобилем марки в России является компактный кроссовер Tiggo 4, на долю которого приходится 56%, а на втором месте по продажам оказался Tiggo 8 с долей 23%.

Между тем сегодня стало известно, что компания в России прекращает продажи двух кроссоверов.