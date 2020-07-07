Chery прекращает продажи двух кроссоверов на рынке России

Китайская компания решила прекратить продажи двух своих кроссоверов, которые пока еще имеются у дилеров и продаются со скидками в рамках особых предложений.

Автопроизводитель Chery принял решение прекратить продажи кроссоверов Tiggo 3 и Tiggo 5, сообщают со ссылкой на официальных представителей бренда в стране журналисты «Российской газеты».

Сейчас, как отмечается, количество доступных для продажи кроссоверов ограничено, к тому же их продают со скидками, которые будет действовать до конца этого месяца.

Модель Tiggo 5 продается по цене от 1 169 900 рублей, но с учетом всех предложений минимальная цена может составить 840 тыс. рублей.

Tiggo 3 предлагают по цене от 749 900 рублей. Между тем, модельный ряд Chery скоро пополнится новым кроссовером, который выведут на российский рынок под брендом Exeed.