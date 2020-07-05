Chery в России выпустит кроссовер с новым силовым агрегатом

Китайская компания рассказала о новом двигателе, который появится в кроссовере Chery Exeed TXL.

Этот кроссовер уже скоро появится в продаже в России, а пока автопроизводитель постепенно рассекречивает его спецификации.

Так, недавно в Chery рассказали, что кроссовер TXL будет оснащен новым 1,6-литровым двигателем.

Этот ДВС будет оснащен турбиной и он относится к семейству Acteco третьего поколения. Эти силовые установки компания разрабатывается совместно с австрийской AVL.

Двигатель имеет два распредвала, системы двойного изменения фаз газораспределения DVVT и непосредственный впрыск топлива под давлением 350 бар. Турбированный двигатель имеет мощность 186 л.с. при 285 Нм крутящего момента.

Для разгона кроссоверу с таким мотором потребуется 9,8 секунды до 100 км/ч. Заявленный расход топлива составляет 7,8 литра в смешанном цикле и 10,2 литра при езде по городу.

Также сообщается, что ДВС соответствует стандарту Евро-5, но при необходимости его могут доработать под стандарты Евро-6.