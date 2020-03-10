Chery сертифицировала в России кроссовер Exeed TXL

О появлении нового кроссовера в России сообщалось неоднократно, в том числе его выход анонсировали и в самой компании.



Теперь слова подтверждают действиями, так как в базе Росстандарта появилось новое ОТТС, оформленное как раз на новый кроссовер Exeed TXL.

Трехрядный кроссовер имеет длину 4 775 мм, а его колесная база составляет 2 800 мм. Создавался автомобиль на платформе Chery M3X с независимой задней подвеской.

В документе на новый Exeed TXL указано, что его предложат с 1,6-литрвоым ДВС, мощность которого составит 186 л.с. при 275 Нм крутящего момента.

Работать он будет на бензине АИ-92. В паре с двигателем будет работать 7-скоростная роботизированная КП с двумя сцеплениями.

Система привода может быть на переднюю или обе оси. В списке оснащенности новинки для российского рынка будут колесные диски на 19 или 18 дюймов, обогрев ветрового стекла, климат-контроль на две зоны, привод пятой двери, обогрев руля и многое другое.

Ожидается, что в продаже автомобиль появится в третьем квартале. Его стоимость на китайском рынке составляет 19 500 долларов минимум.