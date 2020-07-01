О нововведении ранее сообщалось неоднократно и теперь они начали действовать официально.

В РФ вступили в силу новые ограничения на ввоз праворульных авто, которые действуют в рамках техрегламента Таможенного союза ГОСТ 33 670−2015.

В нем говорится о запрете ввоза праворульных легковушек, самосвалов, специальной техники, грузовик с манипуляторами, автобусов из категории М2 и М3, а также микроавтобусов и минивэнов с салонами, в которых более 8 посадочных мест.

Если владелец захочет ввезти в России транспортное средство с правым расположением руля, то он столкнётся с новыми правилами растаможки, где пошлины будут зависеть от таких показателей как возраст машины и ее экологический класс.

Также автомобилиста обяжут получать технический сертификат о соответствии конструкции ТС требованиям безопасности.

Между тем с 1 июля 2020 года должны были ввести и новые правила автомобильного тюнинга.

В частности, речь идет о регламенте, в котором говорится о запрете проверки автомобилей в лабораториях дистанционно. Теперь это нововведение перенесли на 2021 год.

С чем связано решение отложить введение новых правил не уточняется. Но в следующем году запретят легализацию изменений по фотографиям.

На таком нововведении настаивают в ГИБДД, аргументируя это тем, что в России могут оформляться заключение, которые выдают без проверок машин.