Составлен топ-10 самых распространенных праворульных автомобилей в РФ

Аналитики российского агентства подготовили рейтинг самых распространенных автомобилей с правым рулем в автопарке страны по состоянию на 1 января 2020 года.

По данным «Автостата», в российском автопарке числится 3,4 млн легковушек с правым расположением руля. Из них 60 процентов приходится на модели марки Toyota, а точнее около 2 млн экземпляров.

Среди моделей лидером является Corolla – 325 тыс. единиц. В пятерке самых распространенных праворульных автомобилей оказались Toyota Corona (108 тыс. ед.), Toyota Mark (97 тыс. ед.), Carina (92 тыс. ед.) и Caldina (82 тыс. ед.).

Только одна модель в десятке не относится к «Тойотам» и это Honda Fit с показателем 78 тыс. ед.

И замыкает топ-10 самых распространенных праворульных автомобилей в РФ также модели «Тойоты», а именно Vitz (77 тыс. ед.), Camry (66 тыс. ед.), Vista (65 тыс. ед.) и Ipsum (58 тыс. ед.).