Россияне стали активнее покупать машины

Повышенный спрос наряду с временными простоями на российских предприятиях стали причиной дефицита автомобилей.

Как пишут «Ведомости», россияне столкнулись с дефицитом автомобилей в автосалонах.

По информации журналистов, в июне дилерские центры вышли на докарантинный уровень продаж и большинство из них столкнулись с нехваткой машин.

Во время карантина, напомним, продажи новых автомобилей упали до рекордного уровня, но похоже в июне ситуация стабилизировалась.

Нехватка машин в автосалонах связана временными простоями предприятий из-за коронавируса, а также нехваткой зарубежных комплектующих, требуемых для производства.

Повышенный спрос спровоцирован также карантином, но еще и расширенными программами льготного кредитования.

Напомним, что в мае на российском рынке было продано на 51,8% меньше машин. Объёмы продаж составили 63 033 ед. Аналитики АЕБ данные по продажам новых авто в июне еще не опубликовали.