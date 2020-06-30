Росстандпарт во вторник 30 июня объявил о новой отзывной кампании, в рамках которой на сервис в ближайшее время будут отправлены автомобили марки Hyundai.

Как говорится в сообщении ведомства, Hyundai отзывает в России 47,7 тысячи автомобилей.

Речь идет об автомобилях, реализованных на российском рынке в период с 17 августа 2005 по 14 мая 2011 года.

В указанных машинах есть вероятность короткого замыкания в цепи питания модуля ABS/ESC.

В рамках сервисной акции владельцам автомобилей обещают установить комплект реле.

Все работы в рамках отзыва будут проведены бесплатно для владельцев машин.