Росстандпарт во вторник 30 июня объявил о новой отзывной кампании, в рамках которой на сервис в ближайшее время будут отправлены автомобили марки Hyundai.
Hyundai отзывает в России 47,7 тысячи автомобилей
Как говорится в сообщении ведомства, Hyundai отзывает в России 47,7 тысячи автомобилей.
Речь идет об автомобилях, реализованных на российском рынке в период с 17 августа 2005 по 14 мая 2011 года.
В указанных машинах есть вероятность короткого замыкания в цепи питания модуля ABS/ESC.
В рамках сервисной акции владельцам автомобилей обещают установить комплект реле.
Все работы в рамках отзыва будут проведены бесплатно для владельцев машин.
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