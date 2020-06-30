Новый моторный завод возведут рядом с заводом по выпуску автомобилей завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус».

Hyundai начала в Петербурге строительство завода двигателей, а в честь этого события было проведено торжественное мероприятие.

Согласно планам, выпуск силовых установок должен стартовать в октябре следующего года. Объём инвестиций достигнет порядка 13,1 млрд рублей.

Новое предприятие расположится на площади 36 тыс. квадратных метров. За счет завода в Петербурге появился еще 500 новых рабочих мест.

Для начала планируется производить около 240 тыс. автомобилей в год в две смены, а в перспективе нарастить объёмы производства до 330 тыс. моторов в год.

Производственная площадка займется выпуском 1,6-литровых ДВС Gamma I с системой непрерывного регулирования фаз газораспределения.