Subaru возглавил рейтинг автомобилей с худшими двигателями

При составлении рейтинга учитывали те модели авто, в которых при относительно небольшом пробеге появляется проблема с прокладкой головки блока цилиндров.

Открывает список сразу несколько моделей марки Subaru, в которых прокладка двигателей прогорает к 145 000 км пробега.

Речь идет о моделях Impreza 2006-2008 модельного года, пикап Baja, Outback и Forester 2001-2009 годов выпуска. Ремонт силовых установок в этих автомобилях обойдется владельцам недешево.

Еще в списке оказались две немецкие модели, а именно BMW 3 Series 2006-2007 годов и BMW X5. Пробег ДВС в этих авто может не превысить 222 тыс. км.

Также проблемные двигатели оказались в моделях Chevrolet Cruze, Mazda MX-5, Mini Cooper и Clubman, Infiniti M, но в этом случае речь идет о машинах выпущенных в период с 2008 по 2010 годы.

Источник: gazetadaily.ru.