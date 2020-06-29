Специалисты российского портала подготовили рейтинг премиальных кроссоверов, которые можно смело приобретать на вторичном рынке.

При составлении рейтинга эксперты «АвтоВзгляда» ограничились ценовой категорией до 500 тыс. рублей. Так были названы 5 «неубитых» премиум-кроссоверов не дороже 500 тыс. рублей.

Отмечается, что за такие деньги на рынке будут предложения не новых автомобилей, но при небольших вложениях, указанные в списке модели должны прослужить не один год.

Так, на первой строчке оказался BMW X3 в кузове E83, выпущенный в 2006 году. На рынке представлены экземпляры с несколькими силовыми установками мощностью от 150 до 286 л.с.

Также рекомендуют специалисты выбирать кроссовер Volvo XC90. За указанную сумму предлагается экземпляры 2002-2005 годов выпуска.

В этом кроссовере отмечают надежные двигатели объёмом 2,4 и 2,5 литра, но выбирать советуют именно бензиновые установки.

На третьем месте составленного рейтинга располагается Infiniti FX первого поколения 2002-2005 годов выпуска.

Mercedes-Benz М-класса в кузове W163 и второе поколение Land Rover Freelander замыкают пятерку лидеров списка.

В случае с последним советуют выбирать модель 2007-2008 г.в. с бензиновым 3,2-литровым или дизельным 2,2-литровым ДВС.