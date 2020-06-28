Автомобилисты вероятно сталкивались с проблемой запертого автомобиля при наличии ключей в салоне. По крайней мере об этом слышал каждый.

Эксперты решили собрать несколько советов, которые могут взять на заметку владельцы автомобилей и возможно даже ими воспользоваться.

В результате журналистами «Российской газеты» были названы пять способов открыть случайно запертый автомобиль.

Причин, по которым машина может оказаться запертой, несколько, начиная от проблемы с сигнализацией, и заканчивая банально замерзшим замком зимой, который срабатывает при оттаивании.

В любом случае, попасть в салон машины придется немного варварскими способами, которые обойдутся в некоторую сумму.

Ситуация будет лучше, если смартфон окажется в руках владельца, а не в салоне машины. В таком случае можно вызвать технического специалиста, который может решить проблему, например, с помощью отмычек.

Ну этот совет будет полезен не во всех случаях, ведь непредвиденная ситуация может возникнуть где угодно.

С другой стороны можно позвонить родственникам, если у них есть второй ключ и пульт от сигнализации.

Второй способ это разбитие стекла, на что пойдет каждый, если вдруг в салоне запертого авто оказался ребенок.

Еще рекомендуют свернуть личинку замка, но такая рекомендация будет оправдана для владельцев советских или отечественных машин, где набор новых личинок предлагается за пару сотен рублей.

В некоторых случаях замок двери можно попробовать открыть с помощью отвертки, проволоки или же линейки, но опять же этот совет больше подойдет для старых машин и вряд ли сработает в современных иномарках.

Также эксперты говорят, что можно еще попробовать отжать верхнюю кромку двери, если речь идет о недорогих машинах или не очень современных иномарках.

В щель нужно вставить что-то жесткое, что удержит ее и позволит просунуть проволоку с крючком на конце, который позволит дернуть вверх ручку двери, либо нажать кнопку разблокировки замков, клавишу стеклоподъемника или выдернуть ключ зажигания.

В заключение эксперты отметили, что минимизировать вероятность ситуации с заблокированной машиной можно отказавшись от функции «автоматическая блокировка дверей» и выработкой привычки всегда брать с собой ключ или ключ-транспондер при выходе из автомобиля.