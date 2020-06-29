В интернете появились дебютные рендеры нового седана Lada Vesta

Российский автопроизводитель готовит обновление для седана Лада Веста, тестовый прототип которого ранее уже замечали.



Автомобиль переживет глубокую модернизацию, в рамках которой ожидается полностью пересмотренный салон и слегка измененная внешность.

Обновленный Lada Vesta недавно показали на ренднрных изображениях, подготовленных порталом «Лада.Онлайн».

На рендерах седан имеет слегка измененный дизайн с обновленными бамперами, капотом, крыльями и оптикой.

Как именно изменится салон пока неизвестно, но есть данные, что в автомобиле появится новая мультимедийная система с 8-дюймовым экраном и поддержкой «Яндекс.Авто».

Ранее сообщалось, что тестовые экземпляры моделей с такими изменениями уже выпущены. Изменений в техническом плане не ожидается.

Предположительно обновленный LADA Vesta FL будет представлен в конце этого или в начале следующего года.