Российский автопроизводитель готовит обновление для седана Лада Веста, тестовый прототип которого ранее уже замечали.
В интернете появились дебютные рендеры нового седана Lada Vesta
Автомобиль переживет глубокую модернизацию, в рамках которой ожидается полностью пересмотренный салон и слегка измененная внешность.
Обновленный Lada Vesta недавно показали на ренднрных изображениях, подготовленных порталом «Лада.Онлайн».
На рендерах седан имеет слегка измененный дизайн с обновленными бамперами, капотом, крыльями и оптикой.
Как именно изменится салон пока неизвестно, но есть данные, что в автомобиле появится новая мультимедийная система с 8-дюймовым экраном и поддержкой «Яндекс.Авто».
Ранее сообщалось, что тестовые экземпляры моделей с такими изменениями уже выпущены. Изменений в техническом плане не ожидается.
Предположительно обновленный LADA Vesta FL будет представлен в конце этого или в начале следующего года.