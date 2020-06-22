Lada Vesta могут оснастить 400-сильным двигателем

Флагманский седан «АвтоВАЗа» получит 400-сильный мотор от японской модели, к тому же модель станет полноприводной.

В России запустили проект vesta3gte, в рамках которого тюнеры из седана Lada Vesta сделают суперкар.

В него планируют установить 400-сильный ДВС от Toyota, спортивную трансмиссию и полный привод.

Для проекта выбрали 260-сильный мотор 3S-GTE, а такой агрегат устанавливается в Toyota Caldina N-edition.

Мощность двигателя тюнеры увеличат до 400 л.с., а родную механическую трансмиссию Vesta заменят на спортивную «механику» от компании Toyota.

У этой же компании позаимствуют и полный привод. В седане еще установят другую подвеску и тормозную систему.

Все работы по переделке Lada Vesta будут производить поэтапно, но стоимость проекта, а также его сроки реализации озвучат позже.