Так, недавно был анонсирован кроссовер Tiggo 7 Pro, когда компания раскрыла некоторые подробности о модели.

Теперь журналистам «Китайских автомобилей» удалось выяснить, что Chery готовит обновленный кроссовер Tiggo 2 для России.

Как сообщают журналисты в страну компания привезла два закамуфлированных прототипа, которые были замечены на автовозе, проезжавшем по МКАДу.

В отличие от дорестайлингового варианта обновленный Tiggo 2 получит измененную, но узнаваемую внешность.

Ожидаются изменения и в салоне, а вот какие силовые установки предложит для автомобиля производитель пока неизвестно.

Возможно в моторной гамме произойдет замена 1,5-литрового мотора на двигатель объёмом 1,6 литра. А вместо автоматической КП могут предложить вариатор.

Предварительная стоимость кроссовера составит около 700 тыс. рублей минимум.